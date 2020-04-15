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Güney’de 20 bin 500 çalışana kovid-19 ödemesi

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Covid-19 önlemleri kapsamında faaliyetleri durdurulan çalışan ve işletmelere destek ödemelerine başlandı.

Güney’de 20 bin 500 çalışana kovid-19 ödemesi

Covid-19 önlemleri kapsamında faaliyetleri durdurulan çalışan ve işletmelere destek ödemelerine başlandı. 
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, çalışanlara ve işletmelere destek programı kapsamındaki özel ödeneklerin hak sahiplerine aşamalı olarak ödenmesine dün başladığını yazdı.
Habere göre, bu kapsamda dün 20 bin 500 çalışana “Çocuk Bakımı İçin Özel Ödenek” ve “Serbest Çalışanlar İçin Özel Ödenek” kalemlerinden ödeme yapıldı, diğer kalemlerden ödemelerin önümüzdeki günlerde devam edeceği açıklandı. 
Yine önümüzdeki günlerde faaliyetleri tamamen ve kısmen ertelenen işletmelerden, hak sahibi olanlara “Özel Hastalık Ödeneği” ve “Özel İşsizlik Ödeneği” kalemlerinden ödeme yapılacağı haber verildi.
YURTDIŞINDAKİ ÖĞRENCİLERE DE 750’ŞER EURO VERİLİYOR
Aynı gazete, yurtdışında eğitim gören ve covid-19’un yayılmasını engelleme çabası çerçevesinde, paskalya öncesinde bulundukları ülkelerde kalmaları istenen üniversite öğrencilerinden yaklaşık 8 bininin banka hesabına 750’şer Euro’luk ödeneğin yatırıldığını haber verdi.
Habere göre 750’şer Euro, yurtdışındaki Rum öğrencilerden 2 bin 500’ünün hesabına daha önce yatırılmıştı. 5 bin 400 öğrencinin ödeneği ise hesaplarına dün yatırıldı. Geriye kalan 6 bin öğrencinin ödeneği, banka hesabına Cuma gününe kadar yatırılacak.

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