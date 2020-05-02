Güney’de 1731 test yapıldı, 7 pozitif vaka tespit edildi

Güney Kıbrıs'ta bin 731 test yapılan son 24 saatte 7 yeni covid 19 vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 864 oldu.

Rum haber kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, yeni vakalardan 2'si teyit edilmiş vakaların temaslarının takibe alınması sonucunda yapılan 236 test sonucunda tespit edilirken, genel hastanelerin mikrobiyoloji laboratuvarlarının yaptığı 195 test sonucunda 4 vakaya rastlanırken, yurt dışından dönen 336 kişiye yapılan testler sonucunda 1 vaka tespit edildi.

Sağlık çalışanlarına yapılan 415 testte ise herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı bildirilirken, Pazartesi gününden itibaren perakende ve imalat işçileri ile şantiye çalışanlarına da test yapılmaya başlanacağı duyuruldu.