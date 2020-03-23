Güney’de 11 vaka daha

Güney Kıbrıs'ta 11 yeni korona virüs vakası teşhis edildi. Güney’de toplam vaka sayısı 95'e ulaştı

Kıbrıs'ın güneyinde 11 yeni korona virüs pozitif vakası açıklandı. Güneydeki toplam sayı 95'e ulaştı.

Güneydeki 11 yeni vakadan 2’sinin, bilinen pozitif vakaların temas ettiği kişilere yapılan testler sonucu ortaya çıktığı açıklandı.

Ayrıca, Baf Genel Hastanesi’ndeki vakalarla ilişkili 4 kişi yanısıra İngiltere ve Meksika’dan dönen 4 kişinin de Covid-19 testleri pozitif çıktı.

1 yeni vakayla ilgili de araştırma yapıldığı öğrenildi. Rum Sağlık Bakanlığı, Epidemiyolojik Gözetim Birimi’nin yeni 11 pozitif COVID-19 vakalarının tümünü izlediğini, ilişkide olduğu kişilerden numuneler alındığını açıkladı.