Güney’de 10 ölü, 356 vaka

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs nedeniyle dün bir kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 10’a yükseldi. Güney’de ayrıca dün 36 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 356’ya ulaştı

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs nedeniyle dün bir kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 10’a yükseldi.

Güney’de ayrıca dün 36 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 356’ya ulaştı.

Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanlığı uzmanları, Limassol Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bir kadının daha öldüğünü ve 36 kişinin de koronavirüs açısından pozitif test ettiğini söyledi.

Böylece Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı toplam 437 oldu.

Covid-19 güneyde 10, kuzeyde ise 2 can kaybına neden oldu. Adanın güneyinde bugüne kadar 336 vaka ortaya çıkarken, kuzeydeki vaka sayısı ise 81'e yükseldi.

Son rakamlarla, güneyde toplam ölüm sayısını 10'a ve teyit edilen toplam vaka sayısını İngiliz Üsleri'nde 10 vaka dahil 356'ya yükseltti.

Adanın güneyinde bugüne kadar 8 erkek ve 2 kadın yaşamını kaybetti. Kıbrıs Genetik Enstitüsü’nden yapılan güncellemeye göre, teyit edilen yeni vakalar:

• 24 vaka pozitif kişilerin temaslarının izlenmesi yoluyla ortaya çıktı.

• 1 yurtdışı seyahatinden dönen kişide vaka görüldü.

• 11 bulaşla ilgili sebepler araştırılıyor.

Dr. Leontios Kostrikis, teyit edilen 356 olgunun 227'sinin Coronavirüs'e pozitif bulunan diğer insanlarla temastan geldiğini söyledi.

Ayrıca, 8,176 test, Lefkoşa Hastanesi mikrobiyoloji bölümü ve özel laboratuvarlar tarafından gerçekleştirildi. Güneyde şu ana kadar 27 kişi virüsten tedavi edildi.

Dr. Leontios Kostrikis, bugünün olumlu örneklerinin dünden daha az olmasına rağmen, 36'nın halen küçük bir sayı olmadığını ve herkesin önlemlere uyması gerektiğini açıkladı.

Dr. Leontios Kostrikis, “Bugün inşa ettiğimiz şey yarın sağlığımız için bir yatırım” dedi.

Öte yandan Güney Kıbrıs’taki korona virüsü vakalarında durum korkutucu boyutlara ulaştı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Rakamlar Korkutuyor… Bilim Adamları En Kötü Senaryoya Hazırlanıyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, bilim adamlarının “tehlikeli bir şekilde kötü senaryolara yaklaşıldığı” uyarısını yaptığını kaydederek, Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu’nun ise durumun çok ciddi olduğuna ve herkesin evlerinde kalması gerektiğine vurgu yaptığını yazdı.

Şu anda Güney Kıbrıs’ta 10 kişinin, virüs nedeniyle yaşam savaşı verdiğini yazan gazete, 50 kişinin de semptomları ağır şekilde yaşadığını ve tedavilerine yoğun şekilde devam edildiğini belirtti.

Gazete, hastanelerin her geçen gün çeşitli servislerini kapatarak korona virüsü tedavi bölümüne dönüştürdüğünü ve hastaları kabul etmek için, az personelle yeni hasta kabul bölgeleri oluşturduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs’taki korona virüsü vakalarında önceki gün, 24 saat içerisinde 58 yeni vaka ile virüs yüzünden bir kişinin daha ölmesiyle, “durumun korkutucu boyutlara ulaştığı” bildirildi.

Gazete, Rum Nöroloji ve Genetik Enstitüsü ile Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda düne kadar Güney Kıbrıs’ta 8 bin 176 test yapıldığını kaydetti.