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Güney, yağmur ve fırtına teslim

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Güney’de şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle birçok evi ve iş yerini su bastı, ağaçlar söküldü, tabelalar uçtu, yollarda çökmeler oluştu

Güney, yağmur ve fırtına teslim

Bölgede son 24 saattir etkili olan agresif hava koşulları Rum tarafında hayatı olumsuz etkiledi.
Rum haber kaynakları, şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle özellikle Baf ve Larnaka başta olmak üzere Güney Kıbrıs genelinde birçok evi ve iş yerini su bastığını, ağaçların söküldüğünü, tabelaların uçtuğunu, yollarda çökmeler ve derin çatlaklar oluştuğunu, dağlık bölgelerdeki yollarda taş ve toprak kaymaları meydana geldiğini, bazı  bölgelerde yolların trafiğe kapatıldığını bildirdi.
Güney Kıbrıs genelindeki barajlardaki doluluk oranı yüzde 94,6’ya ulaştı, birçok barajda taşma meydana geldi. Taşan barajların yakınlarında sulara gömülen bazı araçlar Rum polisi ve itfaiyesi tarafından kurtarıldı. 
Limasol-Potamiu köyündeki “Neu Yordani” isimli manastırda mahsur kalan 18 kişi, polis ve itfaiye  tarafından kurtarıldı.

Lefkoşa’nın Rum kesiminde Aşağı Deftera bölgesinde yollar, aşırı  yağış nedeniyle nehir haline gelirken derelerin taşması nedeniyle şehir içerisindeki bazı yollar trafiğe kapatıldı. 
Ağaçların elektrik iletim hatları üzerine düşmesi nedeniyle Limasol ve Baf’ın bazı bölgelerine elektrik enerjisi verilemiyor.
Hava şartlarının Perşembe gününe kadar devam etmesi beklenirken Rum Meteoroloji dairesi tarafından şiddetli yağış ve rüzgar için verilen sarı alarm durumu devam ediyor. 
 

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