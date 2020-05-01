Güney son aşamada sınır kapılarını açacak

Güney Kıbrıs’taki tüm sınırlandırmaların kaldırılmasıyla normal yaşama dönüşün 4’üncü ve son aşamasının Temmuz ayı ortalarında başlayacağını, son aşamada sınır kapılarının açılmasının da bulunduğu bildirildi

Güney Kıbrıs’ta normal yaşama dönüşe ilişkin 4 aşama ile ilgili ayrıntılar bugün de Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesi; “Temmuz’da Da Mücadele Edeceğiz-Normal Yaşama Dönüşün Son Aşaması Sınır Kapılarının Açılmasına Havale Ediliyor” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’taki tüm sınırlandırmaların kaldırılmasıyla normal yaşama dönüşün 4’üncü ve son aşamasının Temmuz ayı ortalarında başlayacağını, son aşamada sınır kapılarının açılmasının değerlendirilmesine de atıfta bulunulduğunu yazdı.

Gazete, 14 Temmuz’da başlayacak olan son aşamada, tiyatro, kapalı alanlardaki sinemalar, festival ve konserlerin, kumarhanelerin, açık ve kapalı alanlardaki çocuk oyun alanlarının açılmasıyla, tüm sınırlandırmaların kaldırılmasının düşünüldüğünü belirtti.

Üçüncü aşama olan 9 Haziran-13 Temmuz tarihlerini kapsayan dönemde, aşamalı olarak havalimanlarının, ticari merkezler, mağazalar, oteller, organize plajlar gibi alanların açılacağını belirten gazete, toplamda 4 aşamanın yer aldığı sürecin 4 Mayıs itibarıyla başlayacağını ve 14 Temmuz sonrasında tamamlanacağını anımsattı.

Gazete, bu aşamaların uygulanmasının, bu dönemlerde ortaya çıkacak olan epidemiyolojik olgulara göre de değerlendirileceğini yazdı.

Habere göre, bu çerçevede açılacak olan işyerlerindeki çalışanların maske takma zorunluluğu olacak. Bununla birlikte her çalışana 8 metrekarelik alan düşerken, çalışanlar arasında 2 metrelik mesafe sağlanacak.

Gazete, 4 Mayıs’ta başlayacak olan sınırlandırmaların kaldırılmasına ilişkin 4 aşamanın ayrıntılarına da yeniden yer verdi.

RUM SAĞLIK BAKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Öte yandan Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun sınırlandırmaların aşamalı olarak kaldırılması ve çalışanların alması gereken koruma tedbirleriyle ilgili dün yapmış olduğu açıklamaya yer verdiler.

Habere göre Yoannu, sınırlandırıcı tedbirlerin gevşetilmesinin kolay bir girişim olmadığını, kişisel ve kolektif düzeyde birçok tehlikeyi de barındırdığını söyledi.

Yoannu, bazı iş yerlerinin ve işletmelerin açılacak olmasının sevindirici olduğunu, ancak buna; örneğin Almanya’da veya diğer ülkelerde olduğu gibi, vakalarda artış olacağına dair endişelerin de eşlik ettiğini ifade etti.

Rehavete kapılmamaları gerektiğinin altını çizen Yoannu, bir sonraki adımın kendilerini endişelendirdiğini ancak koruyucu tedbirlerin uygulanması ve sosyal mesafenin korunmasıyla bunun “yönetilebilir” bir durum olarak kalmasının sağlanabileceğini söyledi.

Yoannu, Güney Kıbrıs’ta şekillenen epidemiyolojik görüntünün, kendilerine sınırlandırmaların kaldırılmasına yönelik adımlar atmalarına olanak tanıdığını belirtti.