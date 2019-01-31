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Güney Lefkoşa’da patlama: Bir ölü

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Lefkoşa’nın Rum kesiminde dün günün ilk saatlerinde meydana gelen şiddetli patlama ve ardından çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.

Güney Lefkoşa’da patlama: Bir ölü
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Patlama saat 02.40’ta şehir merkezindeki üç katlı bir apartmanın zemin katındaki kafede meydana geldi. Rum itfaiyesi yangına 4 itfaiye aracı ile müdahale etti. Söndürme işleminin bittiği sabah saatlerinde apartmanı kontrol eden ekipler, dairelerden birinde bir kadın cesedi buldu. 
Rum polisi, cesedin, yaklaşık bir ay önce çalışmak üzere Güney’e gelen Ukraynalı bir kadına ait olduğunu saptadı. 
Patlama ve ardından meydana gelen yangının kaza mı kundaklama mı olduğu araştırılıyor. 
 

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