banner411
banner69
Gece Ebuka ile güzel
Gece Ebuka ile güzel
79 0
Leymosun derbisi Gıravatlıların
Leymosun derbisi Gıravatlıların
97 0
 
Gol yok, puan var
Gol yok, puan var
184 0
İtalya Kupası penaltılarla Napoli’nin
İtalya Kupası penaltılarla Napoli’nin
32 0
İstanbul felç oldu
İstanbul felç oldu
146 0
BM'de bir ilk
BM'de bir ilk
45 0
Kartingde 2020 sezonu açılıyor
Kartingde 2020 sezonu açılıyor
15 0
banner460

Güney Lefkoşa'ya dev kule bina

banner27

Güney Lefkoşa'ya dev kule bina

Güney Lefkoşa’ya, 36 kattan oluşan 150 metre yüksekliğinde sekiz farklı kat hacminden oluşacak bir kule inşa edileceği belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi, Güney Lefkoşa’ya bağlı “’Mağusa Kapısı’ bölgesinin ayaklarında”,  Paluriotissa semtine inşa edilecek 150 metre yüksekliğinde, 36 katlı “Radisson Bluthe Capital” isimli binanın bulunacağını yazdı.
Bahse konu binanın tüm Lefkoşa’dan hatta Mesarya Ovası’ndan da görülebileceğini yazan gazete binanın, 8 farklı kat hacminden oluşacağını belirtti. 
Habere göre, bina içerisinde 222 yatak kapasiteli otel, 65 apartman dairesi ve 3’ü park alanı olan 4 yeraltı katı da bulunacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.