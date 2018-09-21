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Güney Lefkoşa'daki yangında 70 hektarlık çam yandı

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Güney Lefkoşa’ya bağlı Kapades bölgesinde dün sabah, 500 metre arayla çıkan iki yangının, Maşera Devlet Ormanı’nı tehdit ettiğini, yangının söndürülmesi için hem karadan hem de havadan yoğun çabanın sarf edildi

Güney Lefkoşa'daki yangında 70 hektarlık çam yandı
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Güney Lefkoşa’ya bağlı Kapades bölgesinde dün sabah, 500 metre arayla çıkan iki yangının, Maşera Devlet Ormanı’nı tehdit ettiği belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Lefkoşa’ya bağlı Kapades bölgesinde dün sabah, 500 metre arayla çıkan iki yangının, Maşera Devlet Ormanı’nı tehdit ettiğini, yangının söndürülmesi için hem karadan hem de havadan yoğun çabanın sarf edildiğini yazdı. 
Rum Orman Dairesi’nin, yangınların kundaklama sonucu çıktığı sonucuna vardığını ve polise bu yönde rapor verdiğini yazan gazete, şüphelerin belirli bir kişi üzerinde toplandığını, polisin gerekli araştırmayı yapmasının ardından tutuklamaya gitmesinin ihtimal dışı olmadığını belirtti. 
Yangının dün öğleden sonra 16:30’da kontrol altına alındığını belirten gazete yangın söndürme çalışmalarına Orman Dairesi’ne bağlı 200 personel, 30 itfaiye aracı, 5 yangın söndürme aracıyla 20 Sivil Savunma personeli, Avcılık Dairesi araçları ve personeli ile 7 uçuş unsurunun katıldığını yazdı.
Habere göre, uçuş unsurlarını, Orman Dairesi’ne ait 2 yangın söndürme uçağı, Rum Yönetimi’nin kiraladığı 2 helikopter, polise ait 2 helikopter ile İngiliz Üslerine ait 1 helikopter teşkil etti. 
Gazete, özel mülk olan 70 hektarlık çam ağaçlarından oluşan alanın da yandığını yazdı. 

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