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Güney Lefkoşa'da cinayet

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Lefkoşa’nın güneyindeki surlar içi bölgesindeki Uzunyol ve Onasogoru sokaklarında meydana gelen kavgada Asya kökenli bir kişi hayatını kaybederken iki kişinin de yaralandığı kaydedildi

Güney Lefkoşa'da cinayet

Lefkoşa’nın güneyinde, surlar içi bölgesinde dün akşam yabancı uyruklular arasında çıkan kavga sonucunda 21 yaşında Asya kökenli bir kişinin yaşamını yitirdiği haber verildi.

Rum polisinin bu sabah cinayetle ilgili bir kişiyi tutukladığını bildiren Rum haber kaynakları, kavganın dün akşam Lefkoşa’nın güneyindeki surlar içi bölgesindeki Uzunyol ve Onasogoru sokaklarında meydana geldiğini bildirdi. Kavgada Asya kökenli iki kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Habere göre Polis Sözcüsü Hristos Andreu ise cinayetle ilgili açıklamasında, 3 kişi aleyhinde tutukluluk emri çıkarıldığını ve birinin uygulandığını söyledi.

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