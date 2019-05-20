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Güney Lefkoşa'da cinayet

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Güney Lefkoşa'da cinayet
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Lefkoşa Rum Kesimi’nde dün sabaha karşı, 28 yaşındaki bir Kamerunlunun, 3 Nijeryalı tarafından öldürüldüğü bildirildi.
Alithia gazetesi, uyuşturucu meselesinden çıktığı düşünülen kavgada, 3 Nijeryalının Kamerunlu genci kırık şişeyle ciddi şekilde yaraladığını ve gencin hayatını kaybettiğini yazdı.
Haberde, 3 Nijeryalının tutuklandığı ve bugün, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacakları belirtildi.

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