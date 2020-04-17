Güney Kıbrıs’taki uçuş yasağı 13 gün daha sürecek

Rum Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Yannis Karusos’un, yarından itibaren, Güney Kıbrıs’taki uçuş yasağının 13 gün daha sürmesi konusunda, yeni bir kararname yayımladığı haber verildi.

Haravgi gazetesi, bu yasaklamadan teknik amaçlı uçuşların muaf tutulacağını, bunların ise Sivil Havacılık Dairesi Uçuş Güvenliği Biriminin izniyle gerçekleştirileceğini yazdı.

ÜLKEYE DÖNÜŞLER BUGÜNDEN İTİBAREN ÜCRETLİ OLACAK

Öte yandan Alithia gazetesinde yer alan haberde, yurt dışında bulunan Kıbrıslı Rumların ülkeye dönüşleriyle ilgili uçak biletlerinin ücretsiz karşılanmasına bugünden itibaren son verildiğini yazdı.

Rum hükümetinin, yükümlü olduklarını karşıladığını düşündüğünü ileten gazete, bugünden itibaren Güney Kıbrıs’a dönecek olanların yüzde 99’unun, uçak biletlerini kendilerinin ödemesi gerekeceğine işaret etti.

Haberde, uçak bileti ücretinin, havalimanı vergileri dahil olmak üzere, Birleşik Krallıktan 320 Euro, Yunanistan’dan ise 150 Euro olarak belirlendiği belirtildi.

İDARİ MAHKEMEDEKİ DAVA REDDEDİLDİ

Bu arada gazete, İngiltere’de öğrenim gören Kıbrıslı Rum bir öğrencinin, Güney Kıbrıs’a geri dönebilmesi için, ihtiyati tedbir kararı çıkarılması talebiyle İdari Mahkemede açtığı davanın reddedildiğini ekledi.