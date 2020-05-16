banner411
banner69
İngiliz hükümetinden futbolun dönüşüne yeşil ışık
İngiliz hükümetinden futbolun dönüşüne yeşil ışık
19 0
Güney’de alt yapı ligleri iptal
Güney’de alt yapı ligleri iptal
46 0
 
Yakın Doğu Koleji giriş sınavı 13 Haziran'da
Yakın Doğu Koleji giriş sınavı 13 Haziran'da
43 0
56 0
Seria A’da 13 Haziran’da başlama kararı alındı
Seria A’da 13 Haziran’da başlama kararı alındı
28 0
Sanatçi akademisyen Okur, kovid-19'u baskı resimlerine taşıdı
Sanatçi akademisyen Okur, kovid-19'u baskı resimlerine taşıdı
35 0
Aksa,Özbekistan’a santral kuruyor
Aksa,Özbekistan’a santral kuruyor
52 0
banner440

Güney Kıbrıs’taki ilkokul ve ortaokullar 21 Mayıs’ta yeniden açılıyor

banner27

Güney Kıbrıs’taki ilkokul ve ortaokullar 21 Mayıs’ta yeniden açılıyor

Güney Kıbrıs’taki ilkokul ve ortaokulların 21 Mayıs’ta belli koşullar çerçevesinde açılacağı bildirildi.

Alithia gazetesine göre, Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu dün yaptığı açıklamalarda, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin sağlık protokollerinin uygulanabilir olması için iki gruba ayrıldığını; Perşembe günü ilk grubun, Cuma günü de ikinci grubun okula gideceğini söyledi.

Habere göre, Prodromu, ilk iki gün öğrencilerin yeni sistemle ve sağlık protokolleriyle ilgili bilgilendirileceklerini ve Pazartesi günü de eğitimin kaldığı yerden devam edeceğini kaydetti.

Prodromu, bir hafta (Pazartesi-Cuma) ilk grubun, diğer hafta ikinci grubun okula gideceğini ve eğitimin bu şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Haberde, okul öncesi kurumlar ile anaokulların ise kapalı kalmaya devam edeceği belirtildi.

Gazete, okullarda öğrenciler ile öğretmenlere de 20 bin tarama testi yapılacağını ve böylelikle salgının durumuyla ilgili bir çerçevenin oluşacağını yazdı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.