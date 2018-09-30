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Güney Kıbrıs’ta yüksek öğrenim gören öğrenci sayısı 48 bin 172

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Güney Kıbrıs’ta yüksek öğrenim gören öğrenci sayısı 48 bin 172
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Rum Eğitim Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ta yüksek öğrenim gören öğrenci sayısına ilişkin rakamları açıkladı.
Alithia gazetesi, Rum Eğitim Bakanlığı’nın verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ta 2017-2018 öğretim yılı içerisinde yüksek öğrenim gören öğrenci sayısının, 2016-2017 yılına kıyasla yüzde 3.85 artarak 48 bin 172 olduğunu yazdı.
Gazete, 2017-2018 öğretim yılı içerisinde yüksek öğrenim gören 48 bin 172 öğrenciden 36 bin 922’sinin üniversitelerde, 11 bin 250’sinin ise yüksek okullarda okuduğunu belirtti.
48 bin 172 öğrenciden 24 bin 15’nin Kıbrıs vatandaşı, 15 bin 509’nun diğer Avrupa ülkeleri vatandaşları, 8 bin 648’nin ise üçüncü ülke vatandaşları olduğunu belirten gazete, 2016-2017 öğretim yılında Güney Kıbrıs’ta 44 bin 446, 2015-2016 döneminde ise 38 bin 647 öğrencinin öğrenim gördüğünü kaydetti. 

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