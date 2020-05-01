Güney Kıbrıs'ta vaka sayısında yatay seyir devam ediyor

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde 7 yeni koronavirüs vakası daha tespit edildi, toplam vaka sayısı 857’ye yükseldi.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre bugün 2427 test yapılırken, bu testlerde 7 pozitif vakaya rastlandı.

Vakalardan dördü özel bir kuruluş tarafından yapılan 635 test sonucunda ortaya çıkarken, pozitif vakaların temas ettiği kişilerin takibi neticesinde 17 kişiye yapılan testlerde pozitif çıkmazken,Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık çalışanlarına yapılan 642 test sonucunda 1 pozitif vakaya rastlandı.

Yurtdışından dönen kişilere yapılan 322 test neticesinde ise 1 kişi de koronavirüs tespit edildiği bildirilirken 19 hastanın ise üç devlet hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü kaydedildi.