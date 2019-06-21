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Güney Kıbrıs’ta uçak bileti fiyatları tavan yaptı

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Güney Kıbrıs’ta uçak bileti fiyatları tavan yaptı
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Güney Kıbrıs’ta uçak bileti fiyatlarının tavan yaptığı ve Rum siyasi partilerin, Rum Rekabet Komitesi’nin konuya müdahale etmesini talep ettiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs-Yunanistan İşadamları Derneği’nin, bilet fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle şikayetçi olmalarının akabinde, Rum siyasi partilerin de Rekabet Komitesi’nden, bilet fiyatlarıyla ilgili kartel olup olmadığının araştırılmasını istediğini yazdı.
Gazete, Rum muhalif partilerin Hükümet’e “Kıbrıs Havayolları” (Cyprus Airways) şirketinin iflas etmesi konusunda yeniden sert eleştiriler yapmaya başladığını belirterek, şirketin kapanmasının özel havayolu şirketlerine yaradığını ve özel havayolu şirketlerinin kartel usulü çalıştıklarını kaydettiğini yazdı.
Haberde, Rum Seyahat Acenteleri Birliği’nin ise, Güney Kıbrıs-Yunanistan arasındaki uçak seferleri için bilet fiyatlarını düşük tuttuklarını savundukları ifade edildi.
Rum basınında yer alan haberlere göre, Güney Kıbrıs-Atina uçuşları için biletler 247 Euro-690 Euro arasında satılıyor.

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