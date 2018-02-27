Güney Kıbrıs’ta son 10 yılda 3 bin 381 yabancıya vatandaşlık

Güney Kıbrıs'ta son 10 yılda vatandaşlık alanların sayısının, bin 732’si yatırımcı, gerisi de yatırımcıların ailesi olmak üzere 3 bin 381 olduğu bildirildi

Güney Kıbrıs’ta son 10 yılda, yabancı yatırımcı ve ailelerinin çoğunlukta olduğu 3 bin 381 kişiye “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verildiği bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazetelerde, Güney Kıbrıs’ın uyguladığı vatandaşlık planı ve yapılan vatandaşlıklara ilişkin haberler yer aldı.

Gazete, Güney Kıbrıs’a yapılan yatırımların ardından 2017’de bin 13 kişinin vatandaş yapıldığını yazdı.

Gazete, Rum İçişleri Bakanlığı’nın verilerine dayanarak, 2008 yılından bu yana, özellikle Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden bin 685 yatırımcıya vatandaşlık verildiği; bu yatırımcıların eş ve öğrenci olan çocuklarının da vatandaşlık hakkı kazandığı belirtildi. 45 kişiye de fahri vatandaşlık verildiği kaydedildi.

Habere göre, bir yatırımcının vatandaşlık alabilmesi için taşınmaz mala 2 milyon Euro değerinde yatırım yapması veya Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren şirketlere müdahil olması ya da en azından 5 Kıbrıslı istihdam etmesi gerekiyor.

2014’TE, REKOR ARTIŞLA 400 VATANDAŞLIK

Gazete, 2013 yılında 112 yatırımcıya, bir sonraki yıl ise 400 kişiye vatandaşlık verildiğini yazdı.

Haberde, 2015 yılında 679, 2016’da 904 ve 2017’de bin 13 kişiye vatandaşlık verildi. 2017’de verilen vatandaşlıklardan 503’ünün yatırımcı, 510’unun ise yatırımcıların ailesi olduğu kaydedildi.

Gazete, 2018 yılının ilk 2 ayında 92 kişinin vatandaşlık aldığını yazdı.

FAHRİ VATANDAŞLIK SORULDU



Bu konunun, Rum Meclisi İçişleri Komitesi’nde ele alındığını ve ilgili verilerin sunulduğunu yazan gazete Rum Ekologlar Milletvekilli Yorgos Perdikis’in, kamu çıkarlarına atıfta bulunarak “fahri vatandaşlık” alanlarının listesinin resmi gazetede yayınlanmasını önerdiğini belirtti.



Haravgi gazetesi ise ilgili haberinde, son 10 yılda vatandaşlık alanların sayısının, bin 732’si yatırımcı, gerisi de yatırımcıların ailesi olmak üzere 3 bin 381 olduğunu yazdı.



Habere göre, 2008-2012 döneminde 183, 2013-2018 döneminde ise 3 bin 200 vatandaşlık verildi.