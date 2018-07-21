Güney Kıbrıs’ta reçetesiz alınan ilaç fiyatları kontrolsüz arttı

Güney Kıbrıs’ta reçetesiz alınan ilaç fiyatlarının kontrolsüz bir şekilde arttığı belirtildi.

Politis gazetesi “Milyonlarca Kazanç” başlıklı haberinde, vatandaşların reçetesiz ilaç almak için elini cebine attığını, bununla birlikte reçetesiz ilaç fiyatlarının kontrolsüz bir şekilde arttığını yazdı.

Bu konunun, önümüzdeki günlerde, İlaç Fiyatları Kontrol Komitesi tarafından masaya yatırılacağını yazan gazete, bununla birlikte Rum Sağlık Bakanlığı ile ilgili birimlerin konu hakkında inceleme başlattığını belirtti.

Gazete, İlaç Birimi’nin belgelerine dayanarak 2013 yılından 2017 yılına kadar, özel eczaneler tarafından yılda yaklaşık 6 milyon Euro, toplamda ise 20 milyon Euro değerinde reçetesiz ilaç satıldığını yazdı.