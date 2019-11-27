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Güney Kıbrıs’ta pasaportlar ve kimlikler değişiyor

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Güney Kıbrıs’ta pasaportlar ve kimlikler AB standartlarına uygun olarak değişiyor

Güney Kıbrıs’ta pasaportlar ve kimlikler değişiyor

Rum Nüfus ve Muhaceret Dairesi Müdür Yardımcısı Makis Polidoru, Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun yeni gelişmiş pasaportlar, kimlikler ve oturma izni kartlarının 2020 yılının Nisan ayından itibaren verilmeye başlanacağını açıkladı.
Pasaportların geliştirilmesini Alman Veridos şirketinin üstlendiğini yazan Alithia ve diğer gazeteler, sözleşmenin 22 Kasım 2019 tarihinde imzalandığına yer verdiler.
Nüfus ve Muhaceret Dairesinin, Veridos şirketiyle 2009 yılından bu yana imzalanan bir sözleşmesi olduğunu ve bunun pasaport, kimlik, oturma izni kartı ve diğer resmi belgelerin verilmesiyle ilgili yazılımın ve diğer şeylerin kurulumunu öngördüğünü belirten Polidoru, sözleşmenin şu an yenilendiğini çünkü “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” verdiği belgelerin bunlara uyarlanabilmesi için, AB ve diğer uluslararası kuruluşlardan yeni standartlar olduğunu ifade etti.
Yenilenmiş sözleşmeyle birlikte, sistemin donanım ve yazılımının da yükseltileceğini ifade eden Polidoru, teknik standartlar ve güvenlik özellikleri açısından gelişmiş belgelere sahip olacaklarını kaydetti.
Gazeteye göre Polidoru, AB bayrağı ile “Kıbrıs’ın tanımlayıcısı olan CYifadesinin”kimliğin ortasında görünecek olmasının en önemli yeni standart olduğunu da vurguladı.
Polidoru, örneğin üçüncü ülkelerden kişilerle ilgili oturma izinlerinde ise, AB yönetmeliğinden ortaya çıkan tek tip formülü uygulayacaklarını sözlerine ekledi.

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