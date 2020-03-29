Güney Kıbrıs’ta önümüzdeki hafta kritik

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu, koronavirüs salgını açısından önümüzdeki haftanın kritik olduğunu söyledi

Güney'de yayınlanan Kathimerini gazetesi, yarından itibaren Güney Kıbrıs’ta 10 özel laboratuvarda aynı zamanda NIPD Genetics Enstitüsünde, isteyen her vatandaşın 150 Euro karşılığında koronavirüs kontrol testi yaptırabileceğini duyurdu.

Gazete, Nöroloji ve Genetik Enstitüsünün ise protokole tabi olan kişilerin testlerini yapmayı sürdüreceğini ve referans noktası olarak kalmaya devam edeceğini ekledi.

RUM SAĞLIK BAKANININ DEMECİ

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu ise koronavirüs salgını konusunda Kathimerini gazetesine verdiği demecinde, koronavirüs salgını açısından önümüzdeki haftanın kritik olduğunu söyledi.

Demecinde tıbbi malzemelerle ilgili eksikliklere ilişkin endişesini ortaya koyan İoannu, tıbbi malzemelerle ilgili eksikliklerin diğer Avrupa devletlerinin de karşılaştığı bir sorun olduğunu, öte yandan tıbbi malzeme tedariki çabalarının 6 haftadan bu yana sürdüğünü dile getirdi.

Güney Kıbrıs’ta zamanında önlemler aldıklarını da savunan Rum bakan, Avrupa’ya ilk vakalar ulaştığı zaman, kendilerinin önlemler aldığını söyledi.

İoannu, Rum hükümetinin virüsle mücadele önlemleri konusunda doğru bir şekilde hareket ettiğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.