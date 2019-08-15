 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Şenkayalar kupası Cihangir'in
Şenkayalar kupası Cihangir'in
145 0
49 0
 
Gargalar pençeleri Nevşehir'de bileyecek
Gargalar pençeleri Nevşehir'de bileyecek
191 0
Başbakan Tatar, partilileriyle bayramlaştı
Başbakan Tatar, partilileriyle bayramlaştı
7 0
Serena Williams gözyaşlarını tutamadı
Serena Williams gözyaşlarını tutamadı
60 0
Buram buram Kıbrıs Gecesi
Buram buram Kıbrıs Gecesi
38 0
Kabristanlıklar doldu taştı
Kabristanlıklar doldu taştı
10 0
banner82

Güney Kıbrıs’ta metamfetamin kullanımı arttı

banner27

Güney Kıbrıs’ta metamfetamin kullanımı arttı
banner267

Güney Kıbrıs’ta metamfetamin kullanımının arttığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, AB’nin 2019 yılı uyuşturucu kullanımı raporuna göre, daha önce Güney Kıbrıs’ta kullanılmayan ve Çek Cumhuriyeti ile Slovakya’da sınırlı miktarda kullanılan metamfetamin türü uyuşturucunun, artık Güney Kıbrıs’ta da kullanıldığını ve bu kullanımın giderek arttığının gözlemlendiğini yazdı.

Haberde, kentsel atık analizleri sonucu ortaya çıkan bilgilerin, özellikle Limasol’da metamfetamin ve Ecstasy türü uyuşturucu kullanıldığına işaret ettiği belirtildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.