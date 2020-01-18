Güney Kıbrıs’ta futbolun adı “şike ve bomba”

Hakem AndreasKonstantinos'un aracına bomba konulması üzerine UEFA harekete geçerken, UEFA, Güney Kıbrıs’ta birçok maçta şike yapıldığı yönünde KOP’u uyardı

Güney Kıbrıs’taBirinci Ligde görev yapan hakem AndreasKonstantinos'un aracına bomba konulması üzerine UEFA harekete geçti.

Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı'nda, Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) yetkilileri ve polis yetkililerinin katılımıyla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirildi. Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis de, ortaya çıkan bu konunun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Güney Kıbrıs’ta ‘sporda şike’ olayı, hakem Konstantinos’un 3 Ocak’ta oynanan ve 2-2 sonuçlanan Doksas-AEL arasındaki müsabakayı yönetmesi sonrasında patlak verdi. AEL takımı, hakemi UEFA’ya şikayet etti. UEFA’ya hakem ile ilgili olarak daha önce de ‘şike’ dosyalarının gittiği ortaya çıktı. AndreasKonstantinos ise polise verdiği ifadede maçlar sonrasında tehdit ve küfürler aldığını söyledi.

Rum medyası da olayı, “Futbolun cesedini havaya uçurdular” manşetiyle gündeme taşıdı. Alithia gazetesi, UEFA’nın, Güney Kıbrıs’ta birçok maçta şike yapıldığı yönünde KOP’a uyarı yaptığını yazdı. Politis gazetesi de hakemin aracına bomba konulmasıyla Rum lider Anastasiadis’e de mesaj verildiğini öne sürdü ve “Bomba konulmasıyla, ‘Kıbrıs (Rum) Cumhuriyeti Başkanı´na direkt yanıt-mafya burada” başlığını kullandı.

ANASTASİADİS ÇILGINA DÖNDÜ

Gazete, “Anastasiadis olayı duyunca sinirden çılgına döndü” ifadelerine yer verdi. Alithia olayın sadece hakem AndreasKonstantinos’un aracına bomba konulması olmadığına işaret ederek, “Son dönemlerde hakemlerin sonucu değiştiren kasıtlı veya kasıtsız hataları ve yasa dışı çeteler, suç örgütleri, komut veren kokuşmuş unsurlar, UEFA´dan gelip giden şikeli maçlara yönelik ‘kırmızı dosyalara’ ilişkin şikayetler nedeniyle çürümeye yüz tutmuş ceset vaziyetteki ülke futbolu havaya uçuruldu” ifadelerini kullandı.

UEFA’DAN YARDIM İSTEDİLER

Yaşananlar üzerine Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’nda, Rum Futbol Federasyonu (KOP) yetkilileri ve polis yetkililerinin katılımıyla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirildi. Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı YorgosSavvidis, söz konusu hakemin aracına bomba konulması olayını kınarken, bu olayı UEFA’dan gelen ‘kırmızı dosyalarla’ birlikte yorumladı. Savvidis, toplantı çerçevesinde bazı kararlar aldıklarını, ilk olarak UEFA´dan uzman yardımı talep ettiklerini belirtirken, UEFA yetkililerinin Kıbrıs´a gelmesi ve buradaki ilgili makamlara yardımcı olması temennisinde bulundu.

ŞİKE DOSYALARINDA ARTIŞ

KOP Başkanı YorgosKumas ise yaptığı açıklamada, dosyalarla ilgili olarak son günlerde bir artış bulunduğunu, kendi tüzüklerini uygulayarak bunları polise teslim ettiklerini belirtti. Kumas, UEFA yetkilisi ile telefonda görüştüğünü ve tüm bu konular için yardım istediklerini ifade etti.Dosyalara ilişkin olarak Kumas, uzmanların ne zaman Kıbrıs´a geleceğine dair yanıt beklediğini de söyledi.

Rum Polis Müdürü KiprosMihalidis de yaptığı açıklamada, bombalı saldırı olayını aydınlatmak ve dosyalarla ilgili olarak KOP ile işbirliği yaparak tüm konuyu çözmek için mümkün olan her şeyi yapacaklarını belirtti.

Güney Kıbrıs futbolu komada

Rum basını, Güney Kıbrıs 1’inci liginde grev yapan bir hakemin aracına bomba yerleştirilmesi haberinin yanı sıra Kıbrıs Futbol Federasyonu’nun (KOP), hem bu olay hem de UEFA’dan gelen dosyalarla ilgili bir toplantı yaptığı haberine gerek manşetlerde gerekse gazetelerin spor eklerinde geniş şekilde yer verdi.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi; “Futbolun Cesedini Havaya Uçurdular-O’nu Uçurdular” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs Birinci Liginde görev alan hakemlerden AndreasKonstantinos’un aracına, önceki sabaha yakın bomba konulduğunu, netice olarak, sadece aracın değil, son dönemlerde hakemlerin sonucu değiştiren kasıtlı veya kasıtsız hakemlik hataları ve yasa dışı çeteler, suç örgütleri, komut veren kokuşmuş unsurlar, UEFA’dan gelip giden şikeli maçlara yönelik “kırmızı dosyalara” ilişkin şikayetler nedeniyle çürümeye yüz tutmuş ceset vaziyetteki ülke futbolunun da havaya uçurulduğunu yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta futbolun, yapılan bombalı saldırının ve bu olay öncesinde, Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis’in yaptığı “kırmızı dosyalar ve hakemlikle ilgili “Elis Kralı Avgeias’ın ahırının” (Yunan mitolojisinde geçmektedir) temizlenmesi zamanının geldiği” şeklindeki açıklamasının ardından, ülkedeki futbolun altüst olduğuna dikkati çekti.

Gazete, Rum hakem AndreasKonstantinos’un Larnaka’da kaldığı apartmanın park yerinde bulunan aracına, önceki sabaha karşı bomba konulduğunu, polisin; bu olayın hakemlikle ilgili olduğunu düşündüğünü belirtti.

Gazete, AndreasKonstantinos’un, hakkında “kırmızı dosya” bulunan 27 Kasım 2019’da oynanan Ay.Napa-Baf takımları arasındaki müsabakayı da yönettiğini yazdı. Gazete, Rum Hakemler Birliği’nin, bu olay üzerine müsabakalara süresiz katılmama kararı aldığını, KOP’un da bir açıklama yaparak tüm müsabakaları iptal ettiğini duyurduğunu belirtti.