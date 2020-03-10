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Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs alarmı

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Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs alarmı

Güney Kıbrıs’ta dün akşam iki kişide Corona virüsünün bulunmasının ardından alarma geçildi.

Rum haber kaynakları, Corona virüsü semptomları gösteren kişilerin ulaşması için belirlenen “1420” numaralı hattın, dün akşam iki kişide virüsün bulunmasının ardından, semptomları yaşadığını düşünen kişiler tarafından saatte 200’den fazla çağrı aldığını ve 7 hat ile hizmet veren merkezde hatların zaman zaman kilitlendiğini duyurdu.

Öte yandan Lefkoşa Rum Kesimindeki bir ilkokulda, okul aile birliği tarafından ailelere atılan bir kısa mesaj da, büyük paniğe neden oldu. Kısa mesajda, okulda öğrenim gören bir çocuğun ebeveyninin, Corona virüsü taşıdığı tespit edilen doktorun yanında hemşire olarak çalıştığı ve ailelere, eğer endişe duyuyorlarsa, çocuklarını okula göndermemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Bu arada, Corona virüsü taşıyan doktorun ders verdiği “Kıbrıs Üniversitesi” Tıp Fakültesi’nin de, personel, öğrenci ve akademisyenlerin kontrolden geçirilmesi maksadıyla iki günlüğüne kapatıldığı duyuruldu.

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