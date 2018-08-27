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Güney Kıbrıs’ta birincil ihtiyaçlar AB ülkelerinden daha pahallı

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Güney Kıbrıs’ta birincil ihtiyaçlar AB ülkelerinden daha pahallı
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Güney Kıbrıs’ta süt, süt ürünleri ile sağlık ve eğitim gibi birincil ihtiyaçların diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden daha pahalı olduğu bildirildi. 
Haravgi gazetesinin Eurostat verilerine dayandırdığı habere göre, Güney Kıbrıs’ta mal ve hizmet ürünlerinin fiyatlarının genel olarak AB ortalamasından yüzde 9,9 daha ucuz, süt ve süt ürünleri gibi ürünlerin ise yüzde 42 daha pahalı olduğunu yazdı.

Avrupa Birliği ülkeleri arasında Danimarka en pahalı ülke olurken, Güney Kıbrıs 14. sırada yer aldı.

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