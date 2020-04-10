Güney Kıbrıs’ta 31 yeni vaka daha

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan testler sonucunda koronavirüs pozitif vaka sayısı 600’e yaklaştı.
Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerince verilen bilgiye göre son 24 saatte yapılan 819 test sonucunda 31 pozitif vakanın tespit edildiğini aktararak toplam vaka sayısını n 595’e yükseldiğini vurguladılar.
Tespit edilen 31 yeni vakanın 15’inin temaslı vakalar, 1 kişinin yurtdışından gelen geriye kalan 15 vakanın ise geçmişinin araştırıldığı belirtildi.
Bugüne kadar toplam 16308 test yapıldığını aktaran Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri 595 vakanın 58’nin iyileşerek taburcu edildiğini de söylediler.