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Güney Kıbrıs’ta 3 yeni koronavirüs vakası daha

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Güney Kıbrıs’ta 3 yeni koronavirüs vakası daha

Güney Kıbrıs’ta 3 yeni korona virüs vakası daha belirlendi.

Rum haber kaynaklarına göre Rum Sağlık Bakanlığı, Genetik ve Nöroloji Enstitüsü tarafından yapılan bilgilendirmeye dayanarak, Güney Kıbrıs’ta 3 yeni korona virüs vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada 2 kişinin, önceki günlerde teyit edilen vakalarla temas ettiği, 1 kişinin ise Belçika’dan döndüğü, ev karantinasında bulunduğu, semptomları göstermesi üzerine ilgili birimlerle iletişime geçtiği belirtildi.

Açıklanan bu rakamlarla Güney Kıbrıs’taki vaka sayısı 49’a ulaşırken, bunlardan 27’sinin temas sonucu bulaştığı ifade edildi.

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