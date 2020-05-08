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Güney Kıbrıs’ta 21 Mayıs'ta okulların açılması kararı karmaşa yarattı

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Güney Kıbrıs’ta koronavirüs salgını nedeniyle iki aydır kapalı olan okulların 21 Mayıs’ta yeniden açılacak olması gerek eğitimciler, gerekse veliler ve öğrencilerde karmaşaya neden oldu

Güney Kıbrıs’ta 21 Mayıs'ta okulların açılması kararı karmaşa yarattı

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’taki bu kararın ardından yaşanan gelişmelere ve yapılan açıklamalara geniş yer verdi.

Habere göre, öğretmen sendikası OELMEK, konuyla ilgili açıklamasında, öğretmen ve öğrencilerin sağlığının riske atılmasını kabul etmelerinin söz konusu olmadığını bununla birlikte son sınıf öğrencilerinin 11 Mayıs’tan itibaren okula dönmesi kararının da büyük tehlike arz ettiğini düşünmeye de devam ettiklerini belirtti.

OELMEK, gerek Eğitim Bakanlığı’nın, gerekse Bilim Kurulu’nun, kendileri tarafından ortaya konulan, hassas gruplarda yer alan öğretmen ve öğrencilerle ilgili sorulara ilişkin yanıtları askıda bıraktığını belirtti ve yeni kararlar almak adına gelecek hafta içerisinde durumu değerlendireceklerini ifade etti.

Gazetenin bir başka haberinde ise uzmanların karara ilişkin görüşlerine de yer verdi. Moleküler Viroloji Öğretim Görevlisi Leontios Kostrikkis, bu kararın kendisini şaşırttığını, küçük sınıfların açılmasının, Bilim Kurulu’nun yol haritasında bulunmadığını söyledi.

Maria Koliu, kendilerinin hem fikir olduklarını ancak bunun bütün sınıflar için olmadığını, önerinin ortaokul değil, tüm ilkokul ve lise son sınıfların açılması yönünde  olduğunu anımsattı.

Zoi Dorothea ise açıklamasında bugünlerde en iyi çözümün ne olduğunu bulmaya ve neyin daha çok güvenli olduğunu görmeye çalıştıklarını ancak bunun kolay olmadığını  ifade etti.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili bir başka haberinde, Rum Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs salgını için uyguladığı sağlık ve güvenlik protokolünün, okullara da adapte edileceğini yazdı.

Habere göre, Rum Sağlık ve Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile Bilim Kurulu yetkililer dün bir araya gelerek, sağlık ve güvenlik konularını ele aldı.

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