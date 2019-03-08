Güney Kıbrıs’ın 2017 ihracatı yüzde 28 arttı

Güney Kıbrıs’ın 2017 ihracat rakamlarının, bir önceki yıla göre yüzde 28 artış göstererek, 1 milyar 24 milyon Euro’ya ulaştı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 2017 yılı ihracat ödüllerinin verilmesi töreni sırasında yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın ihracatının her geçen yıl arttığını ifade ederek, iş dünyasının desteklenmesinin öncelikleri olduğunu vurguladı.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 2017 yılı ihracat ödüllerinin Rum Başkanlık Sarayı’nda verilmesi töreni sırasında yaptığı konuşmada, ihracat oranlarında memnun edici bir artıştan bahsettiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis konuşmasında, Güney Kıbrıs’ın 2017 ihracat rakamlarının, bir önceki yıla göre yüzde 28 artış göstererek, 1 milyar 24 milyon Euro’ya ulaştığını ifade etti.

Anastasiadis, 2018 yılının Ocak-Kasım ayları ihracatının da bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 29 artış göstererek 1 milyar 47 milyon Euro’ya ulaştığını belirtirken ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Libya’nın aldığını, ardından ise İngiltere ve Yunanistan’ın geldiğini vurguladı.

Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın ihracatına katkıda bulunan bazı yerel şirketlere de ödüllerini teslim etti.