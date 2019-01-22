Güney Kıbrıs’a, 2014-2017 yılları arasında 9.2 milyar Euro'luk yabancı yatırımı

Güney Kıbrıs’a, 2014-2017 yılları arasında, yapılan yabancı yatırım miktarının 9.2 milyar Euro olduğu belirtildi.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’a yapılan yabancı yatırıma ilişkin rakamların, Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotripis tarafından, Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis’in “Rum Yatırımların İleriye Götürülmesi Örgütü’”nün çalışmalarının değerlendirilmesine yönelik sorusu üzerine açıklandığını yazdı.

Gazete, yapılan açıklamaya dayanarak, Güney Kıbrıs’ın, enerji, bankacılık, denizcilik, eğitim, turizm, perakende ticaret, ilaç sanayi gibi Güney Kıbrıs’ın ekonomi alanlarına yabancı yatırımın sağlandığının ortaya çıktığını belirtti.

Gazete, 2013-2016 yılları arasında yatırım aracılığıyla muhaceret izni ve vatandaşlık planlarından gelen miktarın 4-4.8 milyar Euro olarak tahmin edildiğini yazdı.

Gazete haberinde, “Rum Yatırımların İleriye Götürülmesi Örgütü(Invest Cyprus), 2011-2017 Çalışmaların Değerlendirilmesi” başlıklı not içerisinde bulunan yatırımlara ilişkin listeye geniş bir şekilde yer verdi.

Gazete bu başlıklar içerisinde yer alan enerji konusunda ise,“Noble Energy’nin, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi İçerisindeki 12’inci parsele ilişkin yüzde 35’lik konsorsiyum hakkının 165 milyon Amerikan dolarına BG Group’a satılması; Noble Energy, Delek, Total, ENI, Kogas, ExxonMobil ve Qatar Petroleum ile sözleşmelerle, üçüncü tur ihale izinleri; 103.5 milyon Euro gelirle, Total, ENI, ExxonMobil ve Qatar Petroleum sözleşmeleri; VTTI BV’nin 300 milyon Euro yatırım yapması, Yunan şirketi Motor Oil Hellas tarafından 10 milyon Euro karşılığında, Lukoil Kıbrıs’ın benzin istasyonlarının satın alınması” gibi unsurlara da yer verildiğini belirtti.