Güney Kıbrıs ve Yunanistan'dan Türkiye karşıtı diplomasi atağı

Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın yeni yıla, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini engelleyebilmek ve özellikle Türkiye-Libya mutabakatını iptal ettirmek maksadıyla yoğun bir diplomatik gündemle gireceği belirtildi

Rum gazeteleri, çoğunlukla manşetten aktardıkları haberlerinde 2 Ocak’ta İsrail ile Atina’da EastMed anlaşmasına imza atacak olan Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın 4 veya 5 Ocak’ta da Kahire’de Mısır ve Fransa ile bir araya geleceğine, bu gündemin en üst sırasında ise Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in 7 Ocak’ta ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağı görüşme bulunduğuna dikkat çektiler.

Fileleftheros, “Diplomatik Kreşendo… Türk Planlarının Engellenmesi Hedefiyle 2 Ocak’tan İtibaren Yoğun Çalışmalar… Dışişleri Bakanları Konseyi Ufkuyla Belirleyici Gelişmeler… Fransa’dan Gelişmelere Dinamik Katılım” başlıklı haberinde Rum, Yunan ve İsrail hükümetlerinin 2 Ocak’ta Atina’da EastMed projesinin hayata geçirilmesi için anlaşma imzalayacaklarını, imza törenine İtalya’nın bir temsilcisini göndereceğini ancak bu aşamada EastMed’e imza atmayacağını hatırlattı.

Habere göre Rum, Yunan ve Mısır üçlüsü 4 veya 5 Ocak’ta Kahire’de Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılacak toplantıda Fransa’nın da katılımıyla genişleyerek dörtlü hale geliyor. Bu buluşmada Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Türkiye’nin “faaliyetleri” masaya yatırılacak.

Gazetenin diplomatik kaynakları, Fransız hükümetinin bölgeye yoğun ilgisine ve Türkiye’nin Libya ile ilgili faaliyetlerinden endişe duyduğuna dikkat çekti. Fransa’nın ilgisinin sadece TOTAL’in faaliyet göstermekte olduğu sözde Rum MEB’i üzerinde değil, Libya içerisinde cereyan edenlere de yoğunlaştığı belirtildi.

Fransa ile Kahire’de yapılacak dörtlü görüşmenin hemen ardından Rum ve Yunan hükümetlerinin 20 Ocak’ta gerçekleşecek Dışişleri Bakanları Konseyi ufku ile gerek bölge gerek Avrupa düzeyinde çeşitli temaslarda bulunacağı kaydedilen haberde “Hedef, Türk projelerinin engellenmesi ve Türkiye-Libya mutabakatının kesin iptalidir” ifadesine yer verdi.

GİRİT AÇIKLARINDA AMERİKAN DENİZALTISI

Rum ve Yunan hükümetlerinin bu diplomatik atağına Türkiye’den gelecek tepkinin ve ilan ettiği gibi Girit açıklarında sismik araştırma yapıp yapmayacağının büyük merak konusu olduğuna dikkat çekilen haberde, büyük bir Amerikan denizaltısının Girit açıklarında seyretmekte olduğu bilgisi bulunduğuna işaret etti.

Habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Amerikan denizaltısı ile ilgili bilgileri doğrulamakla birlikte, “Helen güvenliğinin ve bağımsızlığının garantisi Yunan Silahlı Kuvvetleri’dir. Dolayısıyla bölgede istikrar ve güvenlik yaratılmasına katkısı olan her mevcudiyet Helen tarafınca hoş karşılanır. Bölgedeki herhangi bir dost varlığının ancak hayrı dokunabilir” ifadelerini kullandı.

İTALYA VE MISIR İLE MEB SINIRLANDIRMASI ÇABALARI

Politis haberi; “Roma ve Kahire İle Diplomatik Satranç… Atina Deniz Bölgelerinin Sınırlandırılması İçin Dikkatini İtalya ve Mısır’a Çeviriyor” başlığıyla manşete çekti.

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias’ın geçen hafta açıkladığı, deniz bölgelerinin sınırlandırılması maksadıyla İtalya ve Mısır ile en kısa sürede temasların başlatılması niyetini hatırlatan gazete, Yunan Dışişleri’nden bir teknik heyetin detayları görüşmek üzere 30 Aralık’ta Roma’ya, 8 Ocak’ta da Kahire’ye gideceğini yazdı, Mısır ile deniz bölgelerinin sınırlandırılması olasılığının “çok karmaşık göründüğüne” dikkat çekti.

KUSİOS, EASTMED’İN UYGULANABİLİRLİĞİ, MALİYETİ VE AVANTAJLI OLUP OLMADIĞI TARTIŞMASINA GİRMEDİ

Alithia manşet haberini “4’ün İttifakı… Diplomatik Karşı Atağın Kartları Katlanıyor, Türk Planlarına Karşı Çıkan Ülkeler Ekseni Genişliyor- Fransa Da Güçlü Şekilde Oyunda” başlığıyla aktardı

Habere göre Rum Yönetimi Sözcüsü Kiriakos Kusios, Dışişleri bakanları düzeyinde Kahire’de gerçekleşecek 4’lü ittifak görüşmesinin ana hedefinin Doğu Akdeniz’deki “gerilimi düşürmek” olduğunu iddia ederek, Mısır ile üçlü ittifaka Fransa’nın da katılımının “hiçbir şekilde sıcak bir olaya katkıda bulunmayı değil aksine, böyle sıcak olay olmaması maksadını taşıdığını” öne sürdü.

Kusios, Kahire’deki görüşmede Doğu Akdeniz’deki istikrar gibi konular, Türkiye’nin “saldırgan ve yayılmacı” diye nitelediği politikası ve Türkiye-Libya mutabakatı konularının ele alınacağını söyledi “ancak yapılmakta olan hareketler Türkiye’yi kışkırtmak için değil, sadece Libya ile karşılıklı anlayış mutabakatından herhangi bir sonuç çıkmaması içindir” dedi.

Gazete, EastMed boru hattı için 2 Ocak’ta Atina’da imzalanacak anlaşmayı “Doğu Akdeniz için stratejik anlaşma” sözüyle niteleyen Kusios’un, bu projenin uygulanabilir olup olmadığı, maliyeti ve avantajlı olup olmadığına dair tartışmaya girmek istemediğini belirterek, “Biz Doğu Akdeniz için stratejik bir anlaşma ve Doğu Akdeniz’de çıkarları olan devletlerin iş birliği olarak yaklaşıyoruz” dediğini yazdı.

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