Güney Kıbrıs ve Hindistan işbirliğinde

Güney Kıbrıs’ta resmi temaslarda bulunan Hindistan Cumhurbaşkanı Kovind, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesine vurgu yaptı

Güney Kıbrıs’ta resmi temaslarda bulunan Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, iki ülke arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesine ve derinleştirilmesine vurgu yaptı.

Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind ve eşi önceki gün Rum Başkanlık Sarayı’na gelişinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve eşi Andri Anastasiadi tarafından resmi törenle karşılandı.

İki ülke milli marşlarının okunmasının ardından Hindistan Cumhurbaşkanı Kovind’in, Başkanlık Sarayı’nda bulunan Makarios heykeline çelenk koyduğunu yazan gazete daha sonra ise Kovind ile Anastasiadis’in baş başa görüşmeye geçtiğini belirtti.

Rum basını görüşme sırasında Kovind ile Anastasiadis’in birbirlerine hediye takdim ettiklerini, Kovind’in Anastasiadis’e Tac Mahal’ın inşasında kullanılan malzemeden yapılmış küçük bir mermer masa ile Mahatma Gandi’nin bir kitabını, Anastasiadis’in ise gümüş amfora kopyası hediye ettiğini yazdı.

Hindistan Cumhurbaşkanı Kovind’in resmi ziyaretinin, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi şeklinde nitelendirilebileceğini yazan gazeteler, Kovind’in, siyasi düzeyde Güney Kıbrıs’a yönelik destek mesajlarının yanı sıra özellikle iki ülke arasındaki ekonomik ve finans alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesini vurguladığını belirtti.

Gazeteler, Kovind ve Anastasiadis’in baş başa gerçekleştirdiği görüşmenin ardından heyetler arasındaki görüşmeye geçildiğini, burada Kovind ve Anastasiadis’in huzurunda,finans sektöründe bilgi alış verişinde bulunulması ve çevre konusunda işbirliği yapılması konusunda iki memorandum imzalandığını belirtti.

Habere göre, askıda bulunan ikili anlaşmaların tamamlanmasına ilişkin çalışmaları denetleyecek, aynı zamanda mevcut anlaşmaların hayata geçirilmesini garanti altına alacak olan bakanlar düzeyinde bir Çalışma Grubu’nun kurulmasına da karar verildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis görüşme sonrasında yaptığı açıklamada iki ülke arasında uzun yıllara dayanan ilişkilerden söz ederken bakanlar düzeyinde Çalışma Grubu’nun kurulmasına karar verdiklerini ifade etti.



Kovind ise yaptığı açıklamada sıcak misafirperverlik için Anastasiadis’e teşekkür ederken iki ülkenin ortak tarihi tecrübelere ve beklentilere sahip olduğunu ifade etti.

Başpiskopos III.Makarios ile Mahatma Gandhi arasındaki, dost ilişkilerinden de söz eden Kovind, ülkesinin Makarios’a büyük saygı duyduğunu belirtti.

İkili ilişkilerin geliştirilmesinden de söz eden Kovind, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin egemenliği ile toprak bütünlüğünü tamamen desteklediklerini de ifade etti.

Kovind, ayrıca Rum Meclisi’ndeki özel oturumda yaptığı konuşmada iki ülke ve halklar arasında var olan sıkı ilişkilerden söz etti.

Kovind, “Hindistan’ın iş için açıldığını, Kıbrıs için de açık olduğunu” belirterek “Geliniz, çabuk geliniz” ifadesini kullandı.

Fileleftheros gazetesi Hindistan ve Güney Kıbrıs “First Lady”lerin de önceki gün baş başa bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı. Andri Anastasiadis’in, Shri Savita Kovind’i Rum Başkanlık Sarayı bahçesinde kabul ettiğini yazan gazete Andri Anastasiadi’nin burada Bayan Kovind ve kızına, Lefkara işi hediye ettiğini, Bayan Kovind’in ise ülkesinin kültürünü yansıtan hediyeler verdiğini belirtti.

Habere göre iki “First Lady” daha sonra “Hope For Children” Vakfı’na giderken Bayan Kovind burada 8 bin 695 Euro bağışta bulundu.

Öte yandan Alithia gazetesi Hindistan Cumhurbaşkanı Kovind’in eşi ve kızı ile birlikte önceki gün öğleden sonra Protara’da bulunan “FigTree” plajına gittiğini yazdı.

Kovind ailesinin sahil kıyısında yürüyüş yaptığını yazan gazete kızlarının ise polis eşliğinde denize girdiğini belirtti.

