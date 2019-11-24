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Güney Kıbrıs ve Filistin işbirliği

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Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al Malki, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulundu, iki ülke arasında Siyasi İstişare Protokolü imzalandı

Güney Kıbrıs ve Filistin işbirliği

Güney Kıbrıs ve Filistin arasında Siyasi İstişare Protokolü imzalandığı bildirildi.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al Malki’nin Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunduğunu ve önceki gün, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüştüğünü yazdı.
Gazete, Hristodulidis - Malki görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığını kaydederken, görüşmede Siyasi İstişareler Protokolü’nün imzalandığını belirtti.
Haberde, görüşme çerçevesinde, iki ülkenin ticaret odaları arasında ortak müteşebbis konsey oluşturulmasına yönelik anlaşma imzalandığı da ifade edildi.
Gazete, Malki’nin Güney Kıbrıs temasları çerçevesinde Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris tarafından da kabul edildiğini ve Filistin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Jubran Taweel’in de katıldığı görüşmede, Güney Kıbrıs-Yunanistan-Filistin üçlü işbirliği ile Rum Meclisi-Filistin Meclisi arasındaki işbirliğinin ele alındığını yazdı.
Habere göre Malki, temasları çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından da kabul edildi. Haberde, Malki-Anastasiadis görüşmesine dair detay yer almadı.

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