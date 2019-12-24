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Güney Kıbrıs vatandaşları refah düzeyinde 34. sırada

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Güney Kıbrıs vatandaşları refah düzeyinde 34. sırada

İngiliz “Legatum” kurumunun her yıl yaptığı vatandaşların refahı konusundaki araştırma neticesinde, Güney Kıbrıs’ın, 2019 yılında, 167 ülke arasında 34’üncü sırada yer aldığı belirtildi. 
Politis gazetesi,  Güney Kıbrıs’ın, 36’ıncı sırada yer aldığı geçen yılki araştırmada, 2019 yılı içerisinde iki basamak yukarı çıkarak 34’üncü sıraya yerleştiğini yazdı.
Gazete Güney Kıbrıs’ın on yıl önce ise  30’uncu sırada yer aldığına dikkati çekti. 
Habere göre, Güney Kıbrıs ayrıca sağlık konusunda 29’uncu; kişisel özgürlükte 24’üncü; yaşam koşullarında 30’uncu; eğitimde 36’ıncı sırada yer aldı.

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