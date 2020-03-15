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Güney Kıbrıs'tan 700 milyon Euroluk ekonomik destek paketi

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Güney Kıbrıs'tan 700 milyon Euroluk ekonomik destek paketi

Güney Kıbrıs hükümeti, çalışanlar, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve Kıbrıslı işletmeler için kapsamlı, 700 milyon Euro'luk Olağanüstü Finansal Destek Programı'nın uygulanmasına karar verdi. Rum lider "olağan üstü hal şartlarındayız" ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis coronavirüs nedeniyle ortaya çıkan duruma yönelik "ekonomik önlemler paketini" açıklladı.

İşte basın toplantısından öne çıkanlar:

1- Ülkeye girişlerde ‘sağlık belgesi’ istenecek ve sağlıklı olduğuna yönelik belgesi olmayanlar Kıbrıs’a alınmayacak.

(Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları gelenlerden sağlık sertifikası isteyecek koronavirüs hakkında ve 14 gün evde izolasyon altında olacak. “Bunu kabul etmeyenler içeriye alınmayacak)

2- İkamet ettikleri ülkelerde kalmayı seçen öğrencilere 750 Euro destek verilecek. Bu karar 16 Mart 2020 -30 Nisan 2020 tarihlerini kapsayacak.

3- Kıbrıs hükümeti çalışanlar, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve Kıbrıslı işletmeler için 700 milyon Euro Olağanüstü Finansal Destek Programı uygulayacak.

4- Özel sektörde sadece süpermarket, fırınlar, eczaneler ve marketler açık olacak.

5- Evde kalan özel sektör çalışanlarına işsizlik ödeneği verilecek.

6- Özel sektör çalışanlarına 4 hafta için işsizlik ödeneği verilecek

7- Devlet sağlık alanına 100 milyon euro verecek.

8- 15 yaşına kadar çocuğu alan ve çalışan ailelere özel izin ve ‘özel izin ödeneği’ verilecek.

9- Oteller 30 Nisan'a kadar faaliyetlerini askıya alıyor. Turistlerin ayrılması için 6 günlük süreleri var.

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