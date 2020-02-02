banner255
banner69
FODER’den Trodos’ta kartpostallık fotoğraflar
FODER’den Trodos’ta kartpostallık fotoğraflar
26 0
Polisten kaçak ava gece baskını
Polisten kaçak ava gece baskını
157 0
 
Lider zorlanmadan kazandı
Lider zorlanmadan kazandı
75 0
14 0
2020 Audi RS7 göz alıyor
2020 Audi RS7 göz alıyor
24 0
Öğretmenlerin oturacak yeri dahi yok
Öğretmenlerin oturacak yeri dahi yok
47 0
Geceyi Ocak alevi ısıttı
Geceyi Ocak alevi ısıttı
109 0
banner374

Güney Kıbrıs'taki Çinli hastanın durumu iyi

banner27

Güney Kıbrıs'taki Çinli hastanın durumu iyi

Güney Kıbrıs’ta cuma günü, ilk koronavirüs şüphelisi olduğu bildirilen ve Lefkoşa Genel Hastanesi’nde karantinaya alınan Çinli hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ancak nihai tetkik sonuçlarının bugün akşam üzeri netleşeceği haber verildi.

Alithia’nın “Çinli’den İyi Haber… Dün Hastanın Ateşi Düşmüş ve Sağlık Durumu İyiydi” başlığıyla manşete çektiği haberinde, koronavirüs taşıdığı şüphesiyle karantinaya alınan Çinli gencin ateşinin düştüğünü, sağlık durumunun iyi olduğunu yazdı.

Habere göre Çinli genci tedavi eden doktorlar, tetkik sonuçlarının bugün akşamüzeri netleşecek olmasına karşın hastanın dünkü durumu nedeniyle, hastalığının koronavirüs olarak teyit edilmesi olasılığını çok düşük görüyor.

Karantina altındaki Çinli kişiyle birlikte Güney’de bulunan yakın akrabasının da dün kontrolden geçirildiğini ancak hiçbir semptoma rastlanmadığı için karantinaya alınmadığını belirten gazete, Çinliler ile aynı uçakta bulunan yolcuların ise sadece isim ve adreslerinin alındığını, sağlık kontrolünden geçirilmediğini belirtti.

Haravgi ise Rum yetkililerin koronavirüs görülmesi ihtimaline hazırlıksız yakalandığını, Çinli şüpheli ile ilgilenen görevlilerin, olası Ebola vakalarını araştırdıkları dönemden kalma kıyafetleri kullandığını yazdı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.