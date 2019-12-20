Güney Kıbrıs'ta yolcu geliş gidişleri 11 milyonu aştı

2019 yılının Larnaka ve Baf havalimanlarındaki yolcu trafiği açısından yeni bir tarihi rekor olduğu, çünkü ilk kez yolcu gidiş gelişlerinin 11 milyonu aştığı haber verildi.

Yılsonuna kadar 11,3 milyon yolcunun bu iki havalimanını kullanarak seyahat etmesinin beklendiğini yazan Alithia gazetesi, yolcu trafiğinde 2013 yılından bu yana yüzde 60 artış yaşandığını kaydetti.

Hermes Airports şirketinin dün basın toplantısı düzenlediğini yazan gazete, şirketin 2006’dan bu yana bu iki havalimanına 640 milyon Euro’dan fazla yatırım yaptığını ekledi.