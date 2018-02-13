Güney Kıbrıs'ta yeni kabine açıklandı

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen başkanlık seçimini kazanan Nikos Anastasiadis’in yeni kabinesi bugün açıklandı.
Rum haber kaynaklarına göre, Rum Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Viktoras Papadopulos tarafından açıklanan yeni bakanlar kurulu üyeleri şöyle;
Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis
Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis
İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis
Savunma Bakanı Savvas Angelidis
Eğitim ve Kültür Bakanı Kostas Hambiauris
Ulaştırma, İletişim ve Bayındırlık Bakanı Vasiliki Anastasiadu
Enerji, Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotripis
Tarım, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Kostas Kadis
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidu
Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu
Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı İonas Nikolau
Denizcilik Müsteşarı Nataşa Pilidu
Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas
Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu
Rum haber kaynakları Anastasiadis’in şu atamalara karar verdiğini de iletti;
Başkanlık Ofisi Müdürü Petros Dimitriu
Hükümet Sözcü Yardımcısı Klelia Vasiliu
Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu
Çevre Komiseri İoanna Panayotu
Gönüllülükten Sorumlu Komiser Yannis Yannakis
Cinsiyet Eşitliği Komiseri İosifina Andoniu.
Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen başkanlık seçimini kazanan Nikos Anastasiadis’in yeni kabinesi bugün açıklandı.