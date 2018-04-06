Güney Kıbrıs'ta su rezervleri tükenme noktasında

Güney Kıbrıs Su İşleri Dairesi Müdür Vekili Haralambos Hacıpakkos, su rezervleri açısından, bu yılı, 2008 yılından bu yana en kötü yıl olarak nitelendirdi.

Alithia gazetesine göre Rum Su İşleri Dairesi Müdür Vekili Haralambos Hacıpakkos, Rum devlet radyosuna (RIK) yaptığı açıklamada, 2008 yılında, su ihtiyacını gidermek için Yunanistan’dan su getirdiklerini anımsattı.

Hacıpakkos, su temin etmeyi karşılayan deniz suyu arıtmaya sahip olduklarını ancak sulama ile ilgili büyük bir sorununun ortaya çıktığının görüldüğünü ifade etti.