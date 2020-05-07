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Güney Kıbrıs'ta salgın 25 Mayıs'ta sona erecek mi?

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Güney Kıbrıs'ta salgın 25 Mayıs'ta sona erecek mi?

Rum basınından Alitha gazetesinin haberine göre “Kıbrıs 25 Mayıs’ta Özgür mü?” başlıklı bir haberinde ise, Singapur Teknik Üniversitesinin koronavirüs salgınının dünya çapında sona ermesi konusunda yaptığı bir çalışmaya göre “Kıbrıs’ın 25 Mayıs tarihinde Covid-19’dan yüzde yüz kurtulmasının beklendiğini” yazdı.

Uzmanların, virüsün evriminin görüldüğü 3 tarihe atıfta bulunan matematik bir model kullandıklarını ve çalışmanın gelişme aşamasında bulunduğunu yazan gazete, son güncellemenin 2 Mayıs’ta gerçekleştirildiğini belirtti.

Gazete “Kıbrıs’la” ilgili olarak, araştırmacıların, pik noktasının 5 Nisan olduğunu ve vakaların yüzde 97’sinin 29 Nisan’da kayda geçirildiğini belirttiklerini iletti.

Gazete “Kıbrıs’ta” vakaların yüzde 99’unun 8 Mayıs’ta kayda geçirileceğini, salgının adada sona erişinin ise 25 Mayıs’ta olacağının tahmin edildiğini ekledi.

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