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Güney Kıbrıs'ta resort kumarhane otelin inşaatı başlıyor

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imasol’da kurulacak kumarhanenin inşaatına bu ay başlarında başlanacağı açıklandı

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Güney Kıbrıs'ta resort kumarhane otelin inşaatı başlıyor
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“City of Dreams Mediterranean” isimli multi-tematik resort kumarhanenin inşaat işleri AVAX-TERNA J.V. isimli konsorsiyuma resmen verildi. Limasol’da kurulacak kumarhanenin inşaatına bu ay başlarında başlanacağı açıklandı.

Politis ve diğer gazeteler “ICR Cyprus” tarafından açılan ihaleyi kazanan konsorsiyumda AVAX’ın yüzde 60, Terna’nın yüzde 40 hissedar olduğunu, bu ay başlarında başlayacak kumarhane inşaatının 2021 yılı içerisinde tamamlanmasının planlandığını yazdı.

Habere göre AVAX Başkanı Hristos Yoannu, büyük ölçekli bir proje olan “City Of Dreams Mediterranean”ın  Rum ve Avrupa turizm sektöründe köklü değişiklik yaratacağını, tamamlanmasıyla birlikte bölgenin ve Avrupa’nın en büyük multi-tematik resort kumarhanesi olacağını söyledi.

Bina kompleksinin 500 yatak kapasiteli, 16 katlı 5 yıldızlı otel, yüz (100) oyun masası ve bin (1000) son teknoloji oyun makinesi içereceğini yazan gazete, tamamlandığı zaman yıllık 300 binin üzerinde turist çekecek kumarhanenin, inşaat çalışmaları için 4 bin, işletilmeye başlamasıyla da 2 bin 400 civarında istihdam yaratacağını yazdı.

Habere göre kumarhane işletilmeye başladıktan iki yıl sonra Rum Yönetimi’ne yıllık 700 milyon Euro (gayrı safi yurtiçi hasılasının yüzde 4’ü oranında)  katkı sağlaması bekleniyor.

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