Güney Kıbrıs'ta bir yük gemisinde patlama

Güney Kıbrıs’ta “Zigi” (Terazi) köyü açıklarında bulunan bir yük gemisinde bu sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

Rum haber kaynakları, Larnaka’nın “Zigi” (Terazi) bölgesindeki denizde demirli vaziyette bulunan ve doğal gaz taşıyan bir yük gemisinde bu sabah bir patlama ve ardından da yangın meydana geldiğini bildirdi.

Gelen haberlere göre, patlama sonrasında bazı gemi mürettebatı suya atlayarak gemiyi terk ederken, Rum arama kurtarma makamları yangına müdahale etti.

Geminin yan yattığı ve Zigi barınağına çekilmesi yönünde çaba sarf edileceği bildirildi.

Son alınan bilgiler, geminin 17 kişilik mürettebatından en az 2 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı yönünde.