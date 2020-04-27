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Güney Kıbrıs'ta bir ölüm ve 5 yeni vaka

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Güney Kıbrıs'ta bir ölüm ve 5 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan testlerde bugün beş yeni vaka daha tespit edilirken yoğun bakımda tedavi gören bir kişi ise hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgilere göre bugün yapılan toplam 1795 koronavirüs testi sonucunda 5 vakanın daha pozitif olduğu belirtildi.

Tespit edilen 5 yeni vakanın bir tanesinin Rum Sağlık Bakanlığı çalışanları için yapılacak 20 bin test kapsamında yapılan 280 testlerden ortaya çıktığı bildirilirken, 3 vakanın ise yurt dışından dönen 551 kişiye yapılan testlerde ortaya çıktığı belirtildi. Bir vakanın ise özel sektörde işyerlerine yapılan 241 test sonucunda ortaya çıktığı ifade edildi.

Bugün tespit edilen 5 yeni vaka ile birlikte Güney Kıbrıs’ta pozitif vaka sayısı 822’ye ulaştı. Öte yandan bugün hayatını kaybeden 76 yaşındaki adamla birlikte koronavirüsten hayatını kaybeden sayısı 15’e yükseldi.

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