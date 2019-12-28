Güney Kıbrıs'ta barajların doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı

Güney Kıbrıs’taki barajlara yönelik su akışında önemli artış olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Su İşleri Dairesi’nin internet sayfasında yer alan verilere dayanarak barajlardaki genel doluluk oranının yüzde 80.8’e ulaştığını yazdılar.

Gazete barajlardaki genel doluluk oranının geçen yılın aynı döneminde yüzde 15.6 olduğuna dikkati çekti.

Noel yortusu sırasında yapılan ölçümler çerçevesinde toplam 234 bin 883 metreküp su biriktiğini belirten gazete son üç gün içerisinde Baf’taki barajlara, yüzde 85.8 doluluk oranıyla 61 bin metreküp, Hrisohu’da yüzde 754 doluluk oranıyla 19 bin 709 metreküp, NotioAgogo’ya yüzde 70.8 doluluk oranıyla 151 bin 118 metreküp, Güney Lefkoşa’daki barajlara ise yüzde 72 doluluk oranıyla 2 bin 500 metreküp su biriktiğini yazdı.