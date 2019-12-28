banner255
banner69
302 Beygirlik Hibrit 2020 Toyota RAV4 Prime tanıtıldı
302 Beygirlik Hibrit 2020 Toyota RAV4 Prime tanıtıldı
29 0
Farklı tarzların yeni adresi: Glamour
Farklı tarzların yeni adresi: Glamour
20 0
 
27 Aralık Atatürk Koşuları yapıldı
27 Aralık Atatürk Koşuları yapıldı
21 0
Basketbolun şampiyonları GAÜ ve UKÜ
Basketbolun şampiyonları GAÜ ve UKÜ
22 0
2020'nin ilk günü Ercan'da yoğunluk hat safhada olacak
2020'nin ilk günü Ercan'da yoğunluk hat safhada olacak
55 0
Akile Ruh Ekizoğlu'ndan muhteşem bir şiir kitabı
Akile Ruh Ekizoğlu'ndan muhteşem bir şiir kitabı
41 0
Böyle duyarsızlık olmaz
Böyle duyarsızlık olmaz
64 0
banner355

Güney Kıbrıs'ta barajların doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı

banner27

Güney Kıbrıs'ta barajların doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı

Güney Kıbrıs’taki barajlara yönelik su akışında önemli artış olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Su İşleri Dairesi’nin internet sayfasında yer alan verilere dayanarak barajlardaki genel doluluk oranının yüzde 80.8’e ulaştığını yazdılar.

Gazete barajlardaki genel doluluk oranının geçen yılın aynı döneminde yüzde 15.6 olduğuna dikkati çekti.

Noel yortusu sırasında yapılan ölçümler çerçevesinde toplam 234 bin 883 metreküp su biriktiğini belirten gazete son üç gün içerisinde Baf’taki barajlara, yüzde 85.8 doluluk oranıyla 61 bin metreküp, Hrisohu’da yüzde 754 doluluk oranıyla 19 bin 709 metreküp, NotioAgogo’ya yüzde 70.8 doluluk oranıyla 151 bin 118 metreküp, Güney Lefkoşa’daki barajlara ise yüzde 72 doluluk oranıyla 2 bin 500 metreküp su biriktiğini yazdı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.