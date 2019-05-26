 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Selimiye Meydanı’nda Avrupa Günü renkliliği
Selimiye Meydanı’nda Avrupa Günü renkliliği
1 0
Ahmed Sami Topcan Kupası, Dumlupınar’ın
Ahmed Sami Topcan Kupası, Dumlupınar’ın
134 0
 
Galatasaray 22. Şampiyonluğu kutladı
Galatasaray 22. Şampiyonluğu kutladı
15 0
Yeni Opel Corsa'nın örtüsü kalktı
Yeni Opel Corsa'nın örtüsü kalktı
13 0
Şampiyon YDÜ
Şampiyon YDÜ
38 0
Hamitköy'ün, Süper Lig hasreti bitti
Hamitköy'ün, Süper Lig hasreti bitti
23 0
44 0
banner82

Güney Kıbrıs'ta AP şeçimleri için oy kullama sürüyor

banner27

Güney Kıbrıs’ta yapılan seçimlere saat 12.00 itibariyle katılımın yüzde 19 olduğu açıklandı

banner262
Güney Kıbrıs'ta AP şeçimleri için oy kullama sürüyor
banner267

Avrupa Parlamentosu’ndaki 6 sandalye dolduracak milletvekilini belirlemek için Güney Kıbrıs’ta yapılan seçimlere saat 12.00 itibariyle katılımın yüzde 19 olduğu açıklandı.

Seçimlerde, öğle arasına kadar 119 bin Kıbrıslı Rum ile 2 bin 777 Kıbrıslı Türk’ün oy kullandığı bildirildi.

2014’te yapılan AP seçimlerinde ise 12.00 itibariyle genel katılım oranı yüzde 18; Kıbrıslı Türklerin katılım oranı ise yüzde 1.35 olmuştu. 

Kıbrıslı Türklerin bugünkü seçimlerde saat 12.00 itibariyle katılım oranı ise yüzde 3.3 olduğu belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre, 12.00-13.00 saatleri arasında ara verilen oy verme işlemi 13.00’de başlayıp, 18.00’e kadar devam edecek.

ANASTASİADİS

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türklerin bugünkü seçim sürecine katılımında artış olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin katılımının, Avrupa Birliği’nin değerleri ve dayanışmasıyla Ada’nın yeniden birleşmesine yardımcı olabileceği mesajını gönderdiğini ifade etti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.