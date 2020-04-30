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Güney Kıbrıs'ta 7 yeni vaka daha

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Güney Kıbrıs'ta 7 yeni vaka daha

Güney Kıbrıs’ta bugün yine pozitif vaka tespit edilirken vaka sayısının yatay seyretmesi Sağlık Bakanlığı yetkililerini umutlandırıyor.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri yaptıkları açıklamada bugün 2454 test yapıldığını ve 7 pozitif vakanın tespit edildiği bildirildi.

Bu vakalarla birlikte Güney Kıbrıs’ta koronavirüs hasta sayısı toplam 850’ye ulaştı.

Bugün tespit edilen pozitif vakaların 4’ünün takipte olan temaslı vakalar olduğu bildirilirken, bir kişinin yurt dışında gelen bir kişinin özel bir şirkette çalışan bir kişinin ise kamu çalışanı olduğu kaydedildi.

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