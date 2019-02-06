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Güney Kıbrıs'ta 31 bin işsiz

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Güney Kıbrıs'ta 31 bin işsiz
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Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz Ocak ayı itibarıyla kayıtlı işsiz sayısının 30 bin 951 olduğu belirtildi. 
Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Rum İstatistik Dairesi’nin verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ta Ocak 2019 sonu itibarıyla kayıtlı olan işsiz sayısının, 30 bin 951, bir önceki ay, Aralık 2018’te ise 29 bin 800 olduğunu yazdı. 
Gazete, Ocak 2018’de ise kayıtlı işsiz sayısının 35 bin 989 olarak kaydedildiğini belirtti.

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