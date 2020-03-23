Güney Kıbrıs'ta 2 yeni vaka daha

Güney Kıbrıs’taki koronavirüs vaka sayısı 97’ye ulaştı.

Rum haber kaynakları, Güney Kıbrıs’ta en son dün akşam 95 olarak açıklanan koronavirüs vaka sayısının, bugün teyit edilen 2 vakayla birlikte 97’ye yükseldiğini bildirdi.

Haberlerde, teyit edilen vakalardan 1’inin Rum Sağlık Bakanlığı’na bağlı Epidemiyolojik Gözetim Birimi doktorlarıyla temas eden ve hepsinin ev karantinasına alınmasına neden olan Limasol’daki mikrobiyoloji doktoru olduğu belirtildi.

Epidemiyolojik Gözetim Birimi doktorlarından 3’üne test yapıldığı ve sonuçlarının negatif çıktığı, geriye kalanların sonuçlarının ise gün içerisinde belli olacağı ifade edildi.