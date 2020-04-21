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Güney Kıbrıs'ta 12 yeni vaka daha

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Güney Kıbrıs'ta 12 yeni vaka daha

Güney Kıbrıs’ta bugün 12 yeni pozitif vaka daha tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerince verilen bilgiye göre bugün yapılan 1325 test sonucunda 12 yeni vaka tespit edildi. Bu vakaların 11’i temaslı vakalardan bulaşan kişiler olduğu bildirilirken, 20 bin profesyonele yapılacak olan testler kapsamında bugün yapılan 893 testten sadece 1’inde pozitif vakaya rastlandı.

Bugün itibariyle Güney Kıbrıs’ta 10’u İngiliz üslerinde olmak üzere toplam 784 corona virüs vakası tespit edildiği belirtildi.

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