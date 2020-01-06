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Güney Kıbrıs sarı alarm verdi

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Güney Kıbrıs sarı alarm verdi

Rum Meteoroloji Dairesi bugün için aşırı yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle sarı alarm verdi. Hava koşullarının Perşembe gününden itibaren normale dönmeye başlaması bekleniyor.
Haravgi ve diğer gazetelere göre rüzgarın şiddetinin bugün zaman zaman 7-8 bofora yükselmesi ve bunun özellikle kuzey ve batı bölgelerini etkilemesi öngörülüyor. Sürücülere ve yayalara, gerekmedikçe sokağa çıkmama uyarısı yapıldı. Salı gününe kadar etkili olması beklenen hava koşulları nedeniyle yağmur, yer yer dolu ve yükseklerde kar yağışı bekleniyor.
Limasol Belediyesi’nin diğer bölge belediyeleriyle, önümüzdeki 24 saatte şiddetlenecek hava koşullarından etkilenmesi beklenen bölgeler için teyakkuza geçtiğini yazan gazete, kriz masası oluşturulduğunu ve halka, ev ve işyerlerinde gerekli önlemleri alma, gerekmedikçe dışarı çıkmama çağrısı yapıldığını kaydetti.
Habere göre, 52 milyon 375 bin metreküp su tutma kapasitesiyle Güney Kıbrıs’ın ikinci büyük barajı olan Asprokremmo da Pazar gününün ilk saatlerinde taşmaya başladı. Asprokremmo son dönemde taşan 8’inci baraj oldu. 
Gazeteler Hristiyan aleminin inançları uyarınca, denizlerin kutsanması anlamına gelen (denize haç atılması ve atılan haçın çıkarılması) Theofania yortusu nedeniyle bugün düzenlenecek dini törenlerin –Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de katılımıyla Baf’ta düzenlenecek tören de dahil- deniz kenarı yerine kötü hava koşulları nedeniyle kilise içlerinde yapılacağına da dikkat çekti. 

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