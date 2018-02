Güney Kıbrıs Pazar günü yeni başkanı seçiyor

Malas ile Anastasiadis’in, birinci turda başarısız olan partilerde aradığı açık desteği bulamamasından dolayı seçimin ikinci turunun kaderini boykotçuların sandığa gidip gitmemesinin belirlemesi bekleniyor

Güney Kıbrıs’ta Pazar günü yapılacak ikinci tur seçimde, ülkeyi 5 yıl yönetecek başkan seçilecek.

Seçimde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile AKEL destekli bağımsız aday Stavros Malas yarışacak.

İlk turda Anastasiadis yüzde 35.50, AKEL destekli bağımsız başkan adayı Stavros Malas yüzde 30.25 oy almıştı.

Malas ile Anastasiadis’in, birinci turda başarısız olan partilerde aradığı açık desteği bulamamasından dolayı seçimin ikinci turunun kaderini boykotçuların sandığa gidip gitmemesinin belirlemesi bekleniyor.

Güney Kıbrıs’ta geçen hafta yapılan birinci tur seçimlerinde 550 bin 876 seçmenin yüzde 28.6’sı sandığa gitmemişti.

SEÇİM SONUÇLARININ 19.30’DA BELLİ OLMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçiminde oy verme işlemi saat 07.00’de başlayacak.

Lefkoşa’da 410, Limasol’da 305, Larnaka’da 181, Baf’ta 134, “Mağusa”da 54 ve yurt dışında 38 seçim merkezinin kurulacağı seçimlerde, Lefkoşa’da 213 bin 33, Limasol’da 152 bin 115, Larnaka’da 92 bin 795, Baf’ta 49 bin 765 ve “Mağusa”da 31 bin 485 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Nikos Anastasiadis, Limasol’da “Latinio Lisesi’nde”, Malas ise Lefkoşa’daki bir okulda oyunu verecek.

Oy verme işlemi, 12.00 - 13.00 arasında verilecek bir saatlik aranın ardından saat 18.00’de sona erecek. Seçim sonuçlarının, sandıkların kapacağı 18.00’den bir buçuk saat sonra, 19.30 sıralarında belli olması bekleniyor.

Seçimi kazanan aday için, gecenin ilerleyen saatlerinde Lefkoşa’daki Tasos Papadopulos Özgürlük Stadyumu’nda tören düzenlenecek.

ANASTASİADİS İLE MALAS KOZLARINI PAYLAŞTI

Bu arada Anastasiadis ile Malas, ikinci tur seçim öncesinde televizyonda düzenlenen tartışma programında karşı karşıya geldi.

Nikos Anastasiadis, tüm Kıbrıs’ın başkanı olmaya devam edeceğine işaret ederek, “istikrarlı büyümeyi sağlayan kendi yönetiminin işsizliği azaltmaya ve ülkenin modernleşmesine yönelik çabalarını sürdüreceğini” belirtti.

Stavros Malas ise, seçilmesi halinde yolsuzluğa fırsat vermeyeceğini ve Kıbrıs sorununun çözümü için çalışacağını kaydetti.

GARANTİLERİN KALKMASI OLMAZSA OLMAZLARI

Anastasiadis, müzakerelerde Rum tarafının yapıcı önerilerde bulunduğunu ispatlamak için, Crans Montana’da sunduğu ve dönüşümlü başkanlığı da içeren öneri paketini açıklayacağını söyledi.

Uzlaşmaz tarafın kendisinin değil Türkiye olduğuna yönelik suçlamasını yineleyen Anastasiadis, geçmiş müzakerelerde, garantileri masaya taşımayı ve uluslararası toplumla Avrupa Birliği’ni konuya taraf yapmayı başardığını savundu.

Stavros Malas ise Kıbrıs Rum tarafının, BM Genel Sekreteri’nin Crans Montana’da çözümün çerçevesini belirlediği belgenin ele alınıp, görüşülmesi fırsatını yitirdiğini iddia etti.

Malas, Türk ordusunun adada kalacağı, garantilerin kaldırılmayacağı ve Güzelyurt’un iade edilmeyeceği bir çözümü kabul etmeyeceğini ancak çapraz oyu içermesi halinde dönüşümlü başkanlığı konuşmaya hazır olduğunu belirtti.

Anastasiadis’in ise konuyla ilgili müzakereler boyunca sürdürdüğü “sıfır asker, sıfır garanti” politikasında bir değişiklik olduğu yönünde bir açıklaması olmadı.

DİKO, İKİ ADAYI DA DESTEKLEMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Her iki aday da birinci turun ardından diğer partilerle görüşerek, ikinci tura yönelik işbirliği olanaklarını görüştü.

Adayı, Anastasiadis ve Malas’tan sonra en çok oy alan DİKO, iki adayı da desteklemeyeceğini açıkladı. DİKO Merkez Komitesi’nin toplanarak aldığı kararı açıklayan parti sözcüsü, ikinci tura yönelik herhangi bir işbirliğinin politikalarından geri adım atmak anlamına geleceğinden, her iki adayı da desteklemeyeceklerini belirtti.

Sözcü, bir soru üzerine, kendi seçmenlerine boş oy kullanma ya da herhangi bir adayı destekleme çağrısı yapmayacaklarına işaret ederek, “Eğer seçmen, iki adaydan birini destekleyebileceğini düşünüyorsa, desteklemeli” dedi.

Birinci turda DİKO adayını destekleyen EDEK ve Dayanışma Hareketi’nin ikinci tura ilişkin kesin kararını bugün vermesi bekleniyor. Bu partilerin DİKO’yla aynı çizgiyi izlemeleri öngörülüyor.

Yorgos Lillikas’ın başkanı olduğu Vatandaşlar İttifakı’nın ise, ikinci turda hangi adaya oy verecekleri konusunda parti tabanını serbest bırakma kararı aldığı vurgulandı. ELAM, sorduğu soruları yanıtsız bırakan her iki adayla ilgili duruşunu ise henüz açıklamadı.